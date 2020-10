Ue: Catalfo, ampliamento beneficiari e approccio più inclusivo le proposte europee su Garanzia giovani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La proposta di raccomandazione su Garanzia giovani del Consiglio europeo sostituisce la precedente e "ridefinisce parzialmente la disciplina del programma, ampliando la platea dei beneficiari (il limite massimo di età passa da 24 a 29 anni)" oltre a sposare "un approccio più inclusivo, con un maggior coinvolgimento dei gruppi di giovani più vulnerabili". Lo ha spiegato la ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo, in audizione presso la commissione Lavoro della Camera sull'esame congiunto degli atti dell'Unione europea: Comunicazione "Sostegno all'occupazione giovanile: un ponte verso il lavoro per la prossima generazione" e proposta di raccomandazione relativa alla Garanzia per i giovani, presentati dalla Commissione europea il primo luglio 2020. "Inoltre, con la Comunicazione della Commissione europea si intende dare un nuovo impulso all’apprendistato e individuare ulteriori misure volte a favorire l’inserimento nel mercato del lavoro da parte delle nuove generazioni", ha segnalato Catalfo. (Rin)