Covid: Fapi, serve dialogo su ordinanze chiusura bar e ristoranti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Alle difficoltà economiche delle piccole attività commerciali e di somministrazione, bar e ristoranti, non si può aggiungere la schizofrenia delle ordinanze che si susseguono tra Governo, Regioni e comuni con chiusure e limitazioni differenti anche tra paesi della stessa provincia. Serve dialogo e confronto tra istituzioni e operatori economici sui provvedimenti anticovid che vengono assunti, diversamente si spingono nel baratro le piccole imprese costrette quotidianamente a fare fronte a nuovi sforzi organizzativi ed economici". Lo dichiara il presidente nazionale della Fapi (Federazione autonoma piccole imprese), Gino Sciotto. "Tante piccole attività, anche senza un nuovo lockdown - spiega il leader della Fapi - saranno costrette a chiudere per i costi di gestione che sono lievitati e gli scarsi incassi registrati per il calo dei consumi. Artigiani, commercianti e piccoli imprenditori hanno necessità di ricevere sussidi economici in proporzione alle perdite di fatturato che registrano da mesi", conclude Sciotto. (Com)