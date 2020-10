Civitavecchia: nascondeva nei pantaloni 35 grammi di eroina, arrestato 29enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia di Stato, durante mirati servizi di controllo del territorio per la prevenzione e repressione dei reati inerenti lo spaccio di sostanze stupefacenti, ieri pomeriggio ha arrestato un 29 enne nigeriano, O.C., trovato in possesso di 34,81 grammi di eroina. Durante il servizio gli agenti del commissariato di Civitavecchia, dopo diverse segnalazioni per attività di spaccio nelle vicinanze di una scuola elementare, hanno controllato un gruppo di ragazzi. L'attenzione dei poliziotti è stata attirata da un giovane che si stava allontanando in bicicletta. Il ragazzo è stato fermato e inizialmente è stato collaborativo, fornendo i documenti ed il permesso di soggiorno. Nel frattempo gli operanti hanno notato un rigonfiamento anomalo dei pantaloni indossati dal 29 enne e hanno ripetutamente chiesto cosa nascondesse. Il ragazzo ha cercato di scappare spintonando gli agenti di polizia che con difficoltà sono riusciti a bloccarlo. Nei pantaloni quindi è stato trovato un pacchetto di fazzoletti di carta, in cui erano nascosti 3 ovuli ben sigillati che contenevano 34,81 grammi di eroina. Il nigeriano O.C. è stato arrestato e posto a disposizione dell'autorità giudiziaria. Durante i servizi sono state fatte anche sanzioni amministrative a carico di soggetti che non rispettavano le disposizioni governative sull'utilizzo della mascherina in luoghi all'aperto. (Rer)