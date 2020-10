Mobilità: Piscina (Lega), ambulanza bloccata nel traffico in Viale Monza, si ripristini vecchia viabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il Sindaco Sala e l’assessore Granelli avevano garantito che il nuovo assetto viabilistico di Viale Monza, con la folle ciclabile che non finiremo mai di contestare, non avrebbe determinato maggiori ingorghi e difficoltà per i mezzi di soccorso, in questi giorni autunnali abbiamo invece assistito alla totale congestione di Viale Monza, al punto che i mezzi di soccorso sono letteralmente impossibilitati al passaggio". Lo afferma in una nota Samuele Piscina, Presidente del Municipio 2 di Milano evidenziando che ancora di più in questo momento, in cui i casi Covid stanno nuovamente aumentando nella nostra città, le tempistiche delle ambulanze sono fondamentali per salvare vite. Solo una visione miope di Milano non può far rendere conto l’amministrazione comunale della pericolosità di quanto realizzato senza alcun senso logico". “Torno a chiedere, insieme a tanti concittadini residenti in Viale Monza, il mea culpa di Sala e Granelli e il ripristino della vecchia viabilità”, conclude l’esponente leghista. “Via Breda rimane sempre la nostra proposta alternativa, credibile e sensata per la pista ciclabile”. (Com)