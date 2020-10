Covid: Lamorgese, ferma condanna per aggressione a Livorno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimo la ferma condanna per l'aggressione da parte di alcuni giovani dei Carabinieri e Vigili urbani impegnati in un controllo anti-assembramento ieri pomeriggio a Livorno". Lo dichiara il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, ribadendo "l’apprezzamento e la gratitudine nei riguardi del personale delle forze di polizia, delle polizie locali e dei militari che stanno operando con grande equilibrio per la tutela della salute pubblica". "Occorre la collaborazione di tutti - aggiunge la titolare del Viminale - in una fase delicata per il nostro Paese che può essere superata solo con comportamenti individuali e collettivi di grande responsabilità, mostrando il doveroso rispetto nei riguardi di chi lavora a servizio dei cittadini".(Com)