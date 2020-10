Russia: comune Mosca nega informazioni su creazione database avventori bar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I cittadini di Mosca che sono entrati in un bar o in un club utilizzando un codice QR non verranno inseriti in nessun database o costretti a isolarsi per settimane se uno dei visitatori dovesse risultare positivo al Covid-19. Lo ha dichiarato il primo vicedirettore dell'ufficio del sindaco di Mosca. Aleksej Nemeryuk, responsabile del dipartimento del commercio e dei servizi. "I clienti di locali notturni e di altri luoghi di intrattenimento che hanno inserito codici QR all'ingresso non rientrano in alcun database speciale, i loro dati non vengono trasferiti a Rospotrebnadzor e, soprattutto, non saranno obbligati a rispettare la quarantena", ha dichiarato il funzionario. Il codice QR permetterà solo di identificare i numeri di telefono degli avventori, ai quali successivamente potrà essere inviato un messaggio sulla presenza in contemporanea di una persona contagiata. Allo stesso tempo, i dati degli utenti sono impersonali, ha sottolineato Nemeryuk. La notifica può arrivare entro 14 giorni dalla data in cui si è potenzialmente entrati in contatto. (segue) (Rum)