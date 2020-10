Sanità: Piccirillo (M5s Lombardia), dotare rsa di strumenti digitali per comunicare con esterno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dotare le rsa di strumenti digitali per facilitare comunicazioni sicure con esterno". A chiederlo in una nota è il consigliere regionale lombardo del Movimento 5 stelle, Luigi Piccirillo. "A settembre - ricorda - avevo chiesto, con il deposito di una mozione che attende di essere discussa, di dotare le rsa lombarde di tablet e o computer per attivare le chiamate a distanza tra utenti e parenti, in vista di un possibile peggioramento delle condizioni pandemiche. Purtroppo, in questi giorni, tale circostanza s'è puntualmente verificata, ma la mia proposta è rimasta lettera morta: nelle case di riposto del nostro territorio i parenti sono tenuti fuori e gli anziani ospiti sono costretti a una degenza triste, senza il conforto d'un proprio caro, anche se in videochiamata e a distanza". "Ribadisco la mia proposta: dotiamo le rsa di tutti gli strumenti utili ad attivare una comunicazione esterna sicura e funzionale, così da migliorare la degenza degli utenti e di conseguenza tranquillizzare i parenti che fuori nulla sanno dei loro cari chiusi nelle strutture. Esorto i vertici di Regione Lombardia a rivalutare la mia mozione perché le soluzioni ci sono, l'importante è saperle cogliere", conclude Piccirillo. (com)