Usa: Stoltenberg, dopo elezioni Nato rimarrà pietra angolare della sicurezza

- Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, non entra nei processi interni nazionali dei paesi alleati, ma si dice sicuro che, dalle elezioni nei vari paesi alleati, inclusi gli Usa, l'Alleanza atlantica rimarrà la pietra angolare della sicurezza. Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg. "Siamo 30 alleati. Ci sono diverse visioni su più temi", ha detto. "Ma al di là delle differenze abbiamo visto che gli alleati riescono a stare uniti e insieme sui principali compiti della Nato: proteggerci e difenderci l'un l'altro", ha aggiunto. "E' nell'interesse dell'Europa e del Nord America stare insieme. Soprattutto in un mondo imprevedibile è sempre più importante, anche per gli Usa, avere amici Alleati", ha sottolineato. "La Nato è una alleanza in cui ci sono 30 democrazie e la Nato non entrerà mai nei processi interni. Ma sono sicuro che dalle elezioni elezioni degli Usa, così come dalle elezioni dei paesi alleati, emergerà che la Nato rimane la pietra angolare della nostra sicurezza", ha sottolineato. (Beb)