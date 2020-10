Afghanistan: Stoltenberg, Nato lascerà Paese quando le condizioni lo permetteranno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Alleati sono andati in Afghanistan insieme e "insieme se ne andranno, una volta che le condizioni lo permetteranno". Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, nella conferenza stampa prima della ministeriale Difesa di domani e venerdì. "Siamo in Afghanistan per prevenire che il paese diventi di nuovo un rifugio sicuro per i terroristi", ha detto. "Tutti gli alleati hanno deciso e reiterato che la loro presenza è sottoposta alla condizione sul terreno e se i Talebani rispettano i loro impegni dell'accordo", ha aggiunto. "Tutti gli alleati sostengono i negoziati di pace, ma i Talebani devono ridurre la violenza e preparare il terreno per la pace duratura", ha ribadito. "Siamo lì per proteggere i nostri interessi" e "per questo dobbiamo fare in modo di essere coordinati. Siamo andati insieme e quando le condizioni lo permetteranno andremo via in un modo coordinato", ha concluso. (Beb)