Roma: Affittacamere e magazzino droga in centro, sequestrati 26,5 chili di cocaina e soldi -2

- L’indagine condotta dagli agenti del XIV Distretto Primavalle, è stata innescata dal controllo fatto ad un 23enne, italiano di origini albanesi in Piazza Pio XI. Il giovane aveva in possesso di oltre 40 mila euro in contanti. La reticenza del giovane sulla provenienza del denaro, ha portato gli investigatori a cercare e successivamente individuare l'affittacamere dove lo stesso si appoggiava , e lì concentrare le ricerche sulla provenienza dei soldi. In quell’affittacamere, infatti, i poliziotti hanno trovato due uomini che, allertati in qualche modo del controllo in atto, si sono attivati per "ripulire" il covo ma sono stati sorpresi all'uscita con il rimanente denaro, il materiale per il confezionamento, una macchina conta soldi elettronica e quant'altro di necessario per la perpetrazione dell'attività. (segue) (Rer)