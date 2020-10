Roma: Affittacamere e magazzino droga in centro, sequestrati 26,5 chili di cocaina e soldi -2- (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono entrato per sbaglio" così si è giustificato uno dei due, anche lui italiano, ma di origine albanese durante il controllo degli agenti, all'interno dell'affittacamere dove si trovava insieme ad un 28enne romano. Intorno a quest'ultimo si è poi concentrata la successiva attività investigativa da parte degli agenti del XIV Distretto. Nonostante il giovane abbia provato in tutti i modi a depistare le ricerche, gli agenti, grazie all'esame dei tabulati telefonici, sono riusciti ad individuare e a perquisire la sua abitazione. Hanno così scoperto, occultati in un trolley e nascosti dietro una nicchia della camera da letto 24 panetti da un 1 chilo di cocaina e 5 panetti da 500 grammi della stessa sostanza. La droga, purissima, immessa sul mercato avrebbe fruttato circa 3 milioni di euro. Sequestrati anche documenti falsi e materiale per la sua pesatura. Richiesto l'ausilio dell'autoradio di Primavalle, i narcotrafficanti sono stati accompagnati ed associati in carcere in attesa di udienza di convalida e determinazioni circa il prosieguo delle indagini. (Rer)