Covid: Bonetti, priorità tenere aperte scuole e attività produttive

- “Le priorità sono: scuole aperte, attività produttive aperte, riorganizzazione del vivere sociale, perché si mantenga non solo aperto, ma attivo un Paese. Il blocco e la chiusura non solo creerebbero una situazione irreversibile di danno economico, ma anche di carattere sociale ed educativo per le nuove generazioni”. Lo ha detto a "Start", su Sky Tg24 il ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia Elena Bonetti.(Rin)