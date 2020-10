Livorno: Tofalo (M5s), deplorevole aggressione a Carabinieri durante controlli anti-Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto accaduto ieri a Livorno "è gravissimo. Un'altra scena di violenza contro i nostri uomini in divisa". Lo rimarca in una nota il sottosegretario alla Difesa Angelo Tofalo. Un gruppo di ragazzi ha aggredito in piazza Attis le Forze dell'ordine intervenute per un controllo anti assembramento. Tofalo esprime quindi "la più ferma condanna per simili episodi di violenza contro chi rappresenta lo Stato e la massima vicinanza a tutti gli uomini e donne in divisa continuamente a lavoro per la sicurezza collettiva".(Com)