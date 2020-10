Covid: Bonetti, soldi del Mes servono

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I soldi del Mes “per Italia Viva servono, ma non per averli in sé, sono la misura più semplice ed efficace per fare ciò che serve: ristabilire un sistema che sappia maggiormente reggere l’emergenza”. Lo ha detto a "Start", su Sky Tg24 il ministro per le Pari opportunità e la Famiglia Elena Bonetti. “Serve più personale – ha aggiunto -, più macchinari. Se attiviamo le terapie intensive bloccando tutto il resto della medicina, significa che non rispondiamo alle altre forme di patologie che necessitano di intervento. I soldi del Mes servono per dare risposte concrete oggi ai cittadini e sistematizzare la sanità, che deve arrivare a dare delle risposte e riorganizzarsi in modo più efficiente di prima”.(Rin)