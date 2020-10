Covid: Bonetti, smart working non sia ghetto per donne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lo smart working è uno strumento di innovazione organizzativa di lavoro, se è smart e non un ufficio che si trasla a casa. Può essere un'occasione per donne e uomini di vivere l'esperienza lavorativa maggiormente integrata in modo sostenibile in una armonicità di scelte di vita anche di carattere familiare". Lo ha detto a "Start", su Sky Tg24 il ministro per le Pari opportunità e la Famiglia Elena Bonetti. "Lo smart working non è il ghetto dove mettere le donne - ha aggiunto -, può essere un modo per efficientare il sistema, che significa un impatto ambientale minore e competenze nuove da mettere in campo. Le donne però devono essere accompagnate e sostenute da i servizi per farlo in modo tale che sia uno smart living assieme a uno smart working".(Rin)