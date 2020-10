Marche: Curti in cabina coordinamento ricostruzione post sisma di commissario Legnini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anci Marche ha designato Augusto Curti, sindaco di Force e coordinatore dei Piccoli comuni di Anic Marche a membro dell'ufficio commissariale "cabina di coordinamento della ricostruzione", presieduta dallo stesso commissario alla ricostruzione Giovanni Legnini, alla quale tra gli altri partecipa un rappresentante dei Comuni per ciascuna delle Regioni interessate, e designato dall'Anci regionale di riferimento. Lo riferisce una nota. Come membro supplente Anci Marche ha indicato Aleandro Petrucci, sindaco di Arquata del Tronto. (segue) (Com)