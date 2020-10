Marche: Curti in cabina coordinamento ricostruzione post sisma di commissario Legnini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tale ufficio commissariale è stato istituito dall'art. 1 del decreto legge 17 ottobre 2016 n.189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229 e successive modificazioni, includendo un rappresentante dei Comuni per ciascuna delle Regioni interessate, designato dall'Anci regionale di riferimento. Il sindaco Curti affianca la presidente di Anci Marche Valeria Mancinelli nella conduzione della cabina di regia regionale costituita da amministratori per svolgere funzioni di proposta e raccordo sugli argomenti riguardanti i territori interessati dagli eventi sismici. (Com)