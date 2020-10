Spagna: "Abc", preoccupazione Chiesa Madrid per vantaggi politici da incontro tra Sanchez e papa Francesco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questo sabato il primo ministro spagnolo, Pedro Sanchez, sarà ricevuto in udienza in Vaticano da Papa Francesco in un incontro che, secondo quanto affermato al quotidiano conservatore "Abc", ha sorpreso gli ambienti ecclesiastici spagnoli "per la fretta con cui è stato organizzato" e per i "vantaggi politici" che il premier potrebbe trarre in termini di immagine agli occhi degli spagnoli. "Il governo non vuole perdere l'opportunità di collegare alcune delle sue iniziative, come il salario minimo di base o la legge sulla transizione ecologica alla proposta di Francesco", (in riferimento all'ultima enciclica "Fratelli tutti"), hanno rivelato alcune fonti al quotidiano, che non hanno nascosto la loro "preoccupazione" per il modo in cui Sanchez può presentare i suoi progetti al Papa. (segue) (Spm)