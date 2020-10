Spagna: "Abc", preoccupazione Chiesa Madrid per vantaggi politici da incontro tra Sanchez e papa Francesco (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri, durante la visita a Roma, Sanchez ha dichiarato che i rapporti con il Vaticano "ovviamente sono importanti" e che si sono "molti problemi sul tavolo" invitando il Pontefice, definito "una figura ispiratrice", in Spagna non appena possibile. Nonostante questo clima favorevole, temi che potrebbero generare forti attriti tra la Chiesa e il governo spagnolo continuano ad essere vari come le nuova legge sull'istruzione che penalizzerebbe le scuole private, la depenalizzazione dell'eutanasia, la riforma dell'aborto, e la riforma fiscale che punterebbe a eliminare l'esenzione della Chiesa dall'imposta sugli immobili (Ibi). Da mesi una commissione mista composta da membri del governo e della Conferenza episcopale spagnola sta lavorando a questa proposta. Gli ambienti ecclesiastici ritengono che sarebbe "una discriminazione" se questa esenzione venisse ritirata solo alla Chiesa e non al resto delle istituzioni senza scopo di lucro che godono anche di questo vantaggio fiscale per svolgere attività di interesse sociale. (Spm)