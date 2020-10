Brasile: covid, governo annuncia acquisto 46 milioni dosi di vaccino dalla cinese Sinovac (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A fine settembre, la Sinovac aveva già stretto un accordo con lo Stato di San Paolo per la fornitura di 46 milioni di dosi di vaccino e il trasferimento tecnologico per consentire consentendo al Butantan di produrre il farmaco e di distribuirlo rapidamente alla popolazione brasiliana. L'accordo prevedeva una distribuzione supplementare di altri 14 milioni di dosi, entro febbraio. Firmando l'intesa, il governatore di San Paolo, Joao Doria, auspicava un impegno del governo federale a redistribuire una quota di questi farmaci su tutto il territorio nazionale, riservandosi - in caso contrario - di procedere comunque all'immunizzazione del solo stato paulista, entro marzo del 2021. (segue) (Brb)