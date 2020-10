Brasile: covid, governo annuncia acquisto 46 milioni dosi di vaccino dalla cinese Sinovac (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al momento nessuno dei tre farmaci ha ancora ricevuto la certificazione dall'agenzia nazionale del farmaco (Agenzia nacional de vigilancia sanitaria, Anvisa). Il CoronaVac si trova nella fase tre dei test, quella in cui il vaccino viene somministrato alla platea più ampia: la sperimentazione è iniziata a luglio e ad oggi conta sulla partecipazione di novemila volontari, numero che dovrebbe aumentare fino a 13mila entro la fine dell'anno. Secondo il governo di San Paolo, riporta la testata "G1", il 35 per cento dei volontari ha presentato una forma lieve di reazione al farmaco. Scrive la "Agencia Brasile" che secondo il direttore del Butantan, Dimas Covas, il vaccino è da considerarsi sostanzialmente sicuro e che si lavora per rendere noti i risultati definitivi entro dicembre. (segue) (Brb)