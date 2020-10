Trasporti: Gibelli (Fnm), su convogli regionali il sistema Erts, la più avanzata sicurezza ferroviaria a livello europeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ambito del Programma Europeo Cef – Transport 2019, che destinava complessivamente 100 milioni di euro per sostenere programmi di integrazione nel settore dei trasporti, Fnm e FerrovieNord hanno ottenuto un finanziamento a fondo perduto di 7.150.000 euro per il progetto "On Board Ertms B3 equipment for Lombardy Fleet". Lo annuncia la stessa Fnm spiegando che, in sostanza, il contributo europeo andrà a sostenere i costi del sistema di sicurezza Ertms che sarà installato sui treni in corso di fornitura. Per rendere effettivo il finanziamento, Fnm ha firmato un contratto (Grant Agreement) con la Commissione Europea. Il progetto ha una durata di 36 mesi. L'equipaggiamento del nuovo sistema di sicurezza riguarda le flotte di treni regionali Caravaggio, Donizetti, Colleoni e TiLo, assegnati in gestione a Trenord per il servizio ferroviario lombardo. "Questi treni – sottolinea il presidente di Fnm Andrea Gibelli - saranno i primi convogli regionali a essere dotati di Ertms, ossia della più avanzata tecnologia di sicurezza ferroviaria a livello europeo".(Com)