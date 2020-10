Ue: Coldiretti investe su cibo in era Covid con nuova Pac

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Occorre salvaguardare un settore chiave per la sicurezza e la sovranità alimentare soprattutto in un momento in cui, con l’emergenza Covid -19, il cibo ha dimostrato tutta la sua strategicità per difendere l’Europa dalle turbolenze provocate dalla pandemia che ha scatenato corse agli accaparramenti e guerre commerciali con tensioni e nuove povertà". E' quanto afferma il presidente della Coldiretti Ettore Prandini in riferimento all’accordo su un approccio comune raggiunto dai ministri dell’Agricoltura della Ue sulla nuova politica agricola comune (Pac) discussa dall’Europarlamento. (segue) (Com)