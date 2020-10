Ue: Coldiretti investe su cibo in era Covid con nuova Pac (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un obiettivo che può essere raggiunto solo garantendo un budget adeguato a sostegno degli agricoltori per fare fronte alle nuove sfide ambientali e climatiche e non dipendere dall’estero per cibo e bevande che sono diventanti un elemento strategico per la ripresa economica dell’Ue" spiega Prandini nel sottolineare che "serve una Pac forte, semplice ed efficace e con risorse adeguate per garantire la competitività delle imprese e consentire di svolgere un ruolo essenziale nel presidio territoriale, nel contrasto alla crisi climatica e contro il dissesto idrogeologico. Nell’ambito del dibattito ancora aperto sul Quadro finanziario pluriennale è pertanto necessario superare lo storico squilibrio nei fondi europei assegnati all’agricoltura italiana che si colloca al primo posto della classifica europea per valore aggiunto ma è la meno sostenuta tra quelle dei principali Paesi europei dove in vetta alla classifica ci sono al primo posto la Francia, seguita da Germania e Spagna", afferma il presidente della Coldiretti Prandini nel sottolineare che "è necessario tenere conto delle differenze dei costi di produzione all’interno dell’Unione europea per garantire la competitività delle imprese". (segue) (Com)