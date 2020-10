Ue: generale Graziano negativo al Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Comitato militare dell'Unione europea, generale Claudio Graziano, è risultato negativo al tampone per il Coivid-19. Lo ha annunciato lo stesso generale Graziano tramite Twitter. Nel rispetto delle regole, ha aggiunto, "rimarrò in auto-isolamento precauzionale". Il presidente del Comitato militare dell'Ue ha quindi sottolineato l'importanza di utilizzare la mascherina, mantenere la distanza, rispettare le regole. "Siamo nati per combattere. Stiamo combattendo insieme e vinceremo contro il coronavirus insieme perché siamo più forti insieme", ha dichiarato. Il generale Graziano si è messo ieri in isolamento precauzionale dopo che un membro del suo staff è risultato positivo al coronavirus. (Res)