Colombia: sindacati e movimenti sociali manifestano a Bogotà contro politica economica e sociale del governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sindacati e movimenti sociali in Colombia tornano a scendere in strada oggi nella capitale Bogotà per protestare contro la politica economica e sociale del governo di Ivan Duque. Alla manifestazione, riferisce la stampa locale, si uniranno anche le comunità indigene giunte in città nei giorni scorsi per protestare contro le politiche del governo. La protesta di oggi è stata convocata dal Comitato nazionale dello sciopero. Oltre a contestare le politiche economiche e sociali del governo, i manifestanti protestano anche contro l’escalation di violenza in regioni come il Cauca, da dove proviene la maggioranza degli indigeni che si uniranno alla manifestazione. Il segretario di governo di Bogotà, Luis Ernesto Gomez, ha detto che le mobilitazioni si terranno in diversi punti della città e ha chiesto ai manifestanti di protestare in maniera pacifica, seguendo l’esempio delle comunità indigene. (Mec)