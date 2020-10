© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In Italia c'è sistema di ammortizzatori sociali che non funziona. Diamoci il tempo di poter fare questa discussione. Siamo in emergenza e vale per tutti quindi non ha senso licenziare. C'è bisogno di più dialogo e coinvolgimento. I ritardi sono frutto del dialogo interrotto ad un certo punto negli ultimi mesi. Si è parlato per mesi del Mes e non di come e dove investire i soldi", ha concluso Landini. (Rin)