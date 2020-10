Africa: Michel, Ue colga tutte opportunità di alleanza tra nostri continenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea deve cogliere tutte le opportunità di una alleanza con l'Africa. Lo ha detto in aula plenaria il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, nel dibattito sui risultati del Summit dei capi e di governo della settimana scorsa. "La nostra strategia con l'Africa e non per l'Africa. Abbiamo più bisogno di un partenariato, abbiamo bisogno di una alleanza con questo continente. E' il nostro partner naturale", ha detto. "I nostri due continenti sono più interdipendenti che mai e c'è un potenziale enorme. Dobbiamo cogliere tutte le opportunità a beneficio dei cittadini di entrambi i continenti", ha sottolineato. Michel ha ribadito che i finanziamenti saranno cruciali nell'economia digitale, della conoscenza, nelle energie rinnovabili, nella salute, nel sistema alimentare, nei trasporti. "Noi sosteniamo pienamente gli sforzi internazionali sull'alleviamento del debito soprattutto all'interno del G20 e siamo disposti a intensificare i colloqui per raggiungere questo risultato. Ma tutti gli interlocutori dovrebbero fare la loro parte", ha aggiunto. (Beb)