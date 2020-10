Moldova: Parlamento Ue, imminenti elezioni presidenziali sono test per la democrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea e le organizzazioni internazionali dovrebbero monitorare da vicino la situazione nella Moldova, poiché le elezioni presidenziali previste per il primo novembre "saranno un test per la democrazia e lo stato di diritto". Lo ha affermato il Parlamento europeo in un comunicato stampa. Il Parlamento europeo ha adottato ieri la relazione di valutazione sull'attuazione dell'accordo di associazione Ue-Moldova, con 554 voti a favore, 70 contrari e 65 astensioni. Nel contesto di quella che i deputati definiscono "un'acuta instabilità politica", gli eurodeputati chiedono alle autorità moldave di garantire che le elezioni presidenziali siano "libere ed eque" e di migliorare ulteriormente la legislazione elettorale. "Questi temi sono una necessità per garantire il diritto di voto, l'equità delle campagne elettorali, la trasparenza del processo legislativo e il controllo democratico, che devono consentire un adeguato controllo pubblico delle attività del governo e del parlamento", si legge nel comunicato. (segue) (Moc)