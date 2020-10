Moldova: Parlamento Ue, imminenti elezioni presidenziali sono test per la democrazia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le autorità moldave, inoltre, non devono modificare le regole e i regolamenti per ragioni politiche, che porterebbero sempre a disordini e instabilità politici che influenzano l'impegno per le riforme strutturali", afferma il rapporto del Parlamento europeo. Allo stesso tempo, il Parlamento Ue ha espresso preoccupazione per la lentezza delle riforme sullo Stato di diritto e la lotta alla corruzione in Moldova, che continua a soffrire di un'acuta instabilità politica. Il rapporto adottato ieri ribadisce l'impegno dell'Ue a sostenere il "percorso europeo" della Moldova attraverso l'associazione politica, l'integrazione economica e le riforme, e accoglie con favore il "costante impegno" sia delle autorità moldave che della società in questo processo. La relazione sottolinea inoltre "il contributo costruttivo della Moldova alla cooperazione nell'ambito del Partenariato orientale". (segue) (Moc)