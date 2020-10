Moldova: Parlamento Ue, imminenti elezioni presidenziali sono test per la democrazia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Allo stesso tempo, secondo il rapporto, l'organismo legislativo europeo ritiene che sia necessario fare molto di più in termini di impegni presi dalla Moldova nel suo accordo di associazione con l'Ue, soprattutto in termini di garantire l'indipendenza delle istituzioni statali, prevenendo l'influenza oligarchica, intensificando la lotta contro la corruzione diffusa, promuovendo la giustizia, rafforzando lo Stato di diritto e migliorando la libertà dei media e le condizioni di vita dei cittadini. A seguito di gravi casi di molestie e ricatti, deputati europei chiedono inoltre alle autorità moldave di rafforzare e garantire la piena indipendenza della Corte costituzionale del paese, per garantire che non sia soggetta a interferenze politiche. I deputati europei condannano fermamente "l'enorme pressione" sui giudici della Corte quando hanno dichiarato incostituzionale un prestito di 200 milioni di euro dalla Russia alla Moldova. (segue) (Moc)