Moldova: Parlamento Ue, imminenti elezioni presidenziali sono test per la democrazia (4)

- La relazione esprime anche la sua preoccupazione per il ritmo generalmente lento delle riforme dello Stato di diritto in Moldova, nonché per le questioni relative alla seria lotta alla corruzione e all'estrema politicizzazione dei settori dei media e della pubblicità. "L'Unione europea e la Moldova sono partner perché hanno assunto un impegno reciproco. Al centro di questo impegno c'è un valore che viene dibattuto anche tra noi, membri dell'Unione: lo Stato di diritto. Ricordando agli Stati membri che lo Stato di diritto è il nostro tessuto democratico, sottolineiamo questo principio anche ai cittadini moldavi. Ripetutamente. L'impegno per lo Stato di diritto e la democrazia è essenziale per l'obiettivo comune che ci siamo prefissati, l'integrazione europea. La mia relazione e il messaggio più importante che stiamo inviando alla Moldova dal Parlamento europeo questa settimana si riferiscono a queste opzioni e valori fondamentali che ci definiscono tutti europei", ha affermato il relatore Dragos Tudorache (Renew Europe, Romania) dopo la votazione. (Moc)