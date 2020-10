Ue: Sassoli, Parlamento unito per accordo ambizioso su bilancio pluriennale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento europeo è unito per il raggiungimento di un accordo ambizioso sul Quadro finanziario pluriennale dell'Unione europea (Qfp) e sulle risorse proprie, sul piano di ripresa e sullo stato di diritto. Lo ha dichiarato il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, sul bilancio a lungo termine dell'Ue. "Il Parlamento europeo è unito per il raggiungimento di un accordo ambizioso sul Qfp e sulle risorse proprie, sul piano di ripresa e sullo stato di diritto. Il team di negoziazione si impegnerà con spirito costruttivo in questo nuovo ciclo di negoziati. Il Parlamento europeo è consapevole dell'urgenza della situazione. Dobbiamo affrontare le difficoltà dei cittadini e delle imprese europee a breve e medio termine", ha dichiarato. "Il Parlamento europeo si aspetta nuove proposte da parte della presidenza (tedesca del Consiglio dell'Ue) per garantire finanziamenti supplementari per i programmi di punta del Qfp. Dovremmo cercare tutte le opzioni possibili ed essere pronti a pensare fuori dagli schemi", ha aggiunto. "Tuttavia, una cosa è chiara: i costi del piano di ripresa non rientreranno nel Qfp perché comprometterebbero il valore aggiunto del bilancio di investimento a lungo termine dell'Ue. Le risorse proprie sono fondamentali per garantire che i costi del piano di ripresa non siano sostenuti direttamente dai cittadini europei", ha concluso. (Beb)