Roma: Unione inquilini, salve le famiglie del "buono casa", è nostra vittoria

- L'Unione inquilini in una nota commenta la proroga del "Buono casa" annunciata dall'amministrazione capitolina. "Confermiamo l'ottimo risultato del presidio delle Giornate sfratti zero Unione inquilini Roma dello scorso 8 ottobre". "Ringraziamo pubblicamente, anche a nome delle famiglie che ora possono dirsi salve, l'assessora Valentina Vivarelli che ha confermato la proroga del 'Buono casa' ascoltando le nostre le istanze. Siamo entusiasti di apprendere di un percorso per l'avvio della chiusura dei Caat - aggiunge la nota - auspicando che le famiglie possano avere finalmente riconosciuto il diritto alla casa popolare. Impensabile infatti continuare a spendere ingenti somme in favore di grandi costruttori, che il Comune di Roma paga profumatamente, per veder la gente vivere in palazzi spesso fatiscenti". (segue) (Com)