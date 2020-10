Roma: Unione inquilini, salve le famiglie del "buono casa", è nostra vittoria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ora, prosegue Unione inquilini nella nota, "attendiamo l'annunciata memoria di giunta per capire i tempi e le modalità per il proseguimento del Buono casa. Ma soprattutto aspettiamo un tavolo di crisi per trovare una soluzione alla valanga di sfratti attesi al termine della proroga del 31 dicembre. Siamo soddisfatti per la risoluzione di questa vicenda perché in questo periodo di sofferenza abitativa salvare centinaia di famiglie dalla strada non è affatto una vittoria scontata. Ora forti anche del lavoro condotto a livello nazionale da Unione Inquilini, che è riuscito a inserire nel recovery fund l'impegno ad aprire una nuova stagione con un Piano casa che possa ripensare le città con il recupero di immobili abbandonato da riconvertire in Erp, ci auguriamo che il Comune possa invertire la rotta e partendo dai bisogni reali dei cittadini riconsiderando anche il social housing". (Com)