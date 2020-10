Legge Bilancio: Carfagna (FI), spostare risorse da Rdc ad assegno unico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il reddito di cittadinanza - spiega la presidente di 'Voce libera' - è un sussidio che va contro l'interesse delle famiglie, soprattutto quelle numerose e più a rischio povertà. Una famiglia con tre o più figli riceve lo stesso importo di una con due figli, poco di più rispetto a chi ha un solo figlio. Non c'è equità né logica in questo". "Le risorse rimanenti per il reddito di cittadinanza sarebbero spalmate sull'intera platea dei percettori. Un sussidio ridotto non indurrebbe più chi lo riceve a starsene a casa o a lavorare in nero, mentre l'assegno unico potrebbe stimolare l'occupazione, soprattutto femminile. Così sveliamo il bluff del M5S, che di sicuro non ha abolito la povertà, e proviamo a dare una mano a chi è davvero in difficoltà e cerca un lavoro", conclude Carfagna. (Rin)