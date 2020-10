Yemen: Msf riprende le attività per gli sfollati nel distretto di Abs

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’organizzazione non governativa Medici senza frontiere (Msf) ha ripreso le sue attività a sostegno degli sfollati nel distretto di Abs, nel nordovest dello Yemen. Lo riferisce un comunicato stampa di Msf. “Le cliniche mobili di Medici Senza Frontiere sono tornate in azione in tre campi per sfollati nel distretto di Abs, in Yemen, dopo una forzata sospensione delle attività a causa del Covid-19 che aveva lasciato migliaia di famiglie con ancora meno possibilità di accedere a cure mediche di base. Nell'ospedale generale di Abs i team di Msf stanno assistendo a un aumento del numero dei pazienti dopo un periodo in cui la paura di contrarre il virus aveva allontanato molte persone dalle strutture sanitarie”, si legge nella nota. "Trovare acqua potabile è una delle principali sfide in questi campi e le persone spesso la cercano in pozzi contaminati", ha dichiarato Tareq Farhan, responsabile medico di Msf. "Trattiamo molti casi di diarrea dovuti al consumo di acqua sporca". Le équipe di Msf curano anche tante persone con malattie della pelle causate proprio alla mancanza di acqua pulita e kit igienici”, ha aggiunto. (segue) (Res)