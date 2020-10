Yemen: Msf riprende le attività per gli sfollati nel distretto di Abs (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il distretto di Abs, nel governatorato di Hajjah, ospita circa 150.000 sfollati interni fuggiti dalle proprie case a causa della guerra che in cinque anni ha devastato il paese. Molte famiglie vivono da anni in condizioni estremamente difficili: poter accedere a cure mediche o trovare beni essenziali, come cibo e acqua potabile, sono le principali sfide da affrontare. Oggi le loro condizioni di vita, messe già a dura prova dal conflitto, sono ancora più difficili a causa della pandemia di Covid-19. Oltre al rischio di contrarre il virus, la già scarsa assistenza umanitaria ricevuta è diventata meno frequente, mentre è aumentata la paura di recarsi in strutture sanitarie. Molte persone pensano che le misure di prevenzione in atto non siano sufficienti a proteggerle. (segue) (Res)