Yemen: Msf riprende le attività per gli sfollati nel distretto di Abs (3)

- Msf è presente ad Abs dal 2015 per rispondere ai bisogni degli sfollati e supportare le strutture sanitarie della zona, compreso il più grande ospedale locale. L'attuale pandemia ha reso molto difficili gli spostamenti dei team nei campi che ospitano temporaneamente gli sfollati. Le tre cliniche mobili di Msf lavorano nei campi di Khudish, Bani Mushta e Almatayn e dal ripristino delle attività hanno già effettuato quasi 300 consultazioni, soprattutto a bambini di età inferiore ai cinque anni e donne incinte. Sono stati anche condotti test per la malaria o per rilevare livelli di glucosio o proteine. (Res)