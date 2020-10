Bolivia: presidenziali, ad Arce il 54 per cento dei voti con 86 per cento di scrutinio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scrutinio dei dati reali delle elezioni presidenziali tenute domenica in Bolivia aumenta il vantaggio del candidato del Movimento per il socialismo (Mas), Luis Arce, sugli sfidanti, confermando il successo sin dal primo turno. Secondo quanto riportato nella pagina ufficiale dell'Organo elettorale plurinazionale (Oep), dopo lo scrutinio dell'86,23 per cento delle schede, il ministro delle Finanze dell'ex presidente Evo Morales, ha ottenuto il 54,01 per cento dei voti contro il 29,52 per cento del candidato di Comunidad Ciudadana (Cc), Carlos Mesa. In terza posizione, il leader civico Luis Camacho, candidato dal partito Crediamo (Creemos). Al momento, i dati ufficiali assegnano ad Arce un vantaggio superiore a quello pronosticato dai primi exit poll, che parlavano di un consenso compreso tra il 52 e il 53 per cento. Il dettato costituzionale assegna la vittoria al primo turno se si supera la soglia del 40 per cento, con uno scarto sul secondo concorrente superiore al 10 per cento dei voti, o in caso si ottenga il 50 per cento più uno dei voti. (segue) (Brb)