Bolivia: presidenziali, ad Arce il 54 per cento dei voti con 86 per cento di scrutinio (3)

- Il presidente del Tribunale supremo elettorale della Bolivia (Tse), Salvador Romero, ha annunciato ad ogni modo che l'insediamento di Luis Arce come nuovo presidente del paese avverrà entro i primi quindici giorni di novembre. Lo ha affermato nel corso di una conferenza stampa dove ha chiarito che la data esatta del passaggio di consegne con l'attuale presidente ad interim, Jeanine Anez, dipende dall'esito finale del conteggio ufficiale dei voti e dal fatto che non ci siano contrattempi e reclami in nessun seggio elettorale. "L'insediamento sarà entro la prima metà di novembre, non abbiamo ancora una data esatta perché dipendiamo da alcuni fattori sui quali non abbiamo controllo", ha detto. Il presidente del Tse ha assicurato ad ogni modo che entro venerdì verrà completato lo scrutinio di tutte le schede, ma che successivamente bisognerà vedere che non ci siano seggi annullati, eventualità che potrebbe ritardare la chiusura ufficiale del conteggio. (segue) (Brb)