Bolivia: presidenziali, ad Arce il 54 per cento dei voti con 86 per cento di scrutinio (4)

- Romero ha quindi sottolineato che le elezioni generali tenute domenica hanno richiamato alle urne una delle percentuali degli aventi diritto più alte della storia del paese. I dati ufficiali riportano infatti un'affluenza dell'87 per cento ottenuta nonostante la pandemia in corso, un dato superiore alla media boliviana che si aggira attorno all'80 per cento. "È una delle percentuali più alte della storia boliviana, uno dei più alti in America latina nel XXI secolo", ha detto Romero ricordando che domenica si è anche battuto il record dell'85 per cento registrato alle elezioni generali del 2005, le prime vinte dal leader del Movimento per il socialismo (Mas), Evo Morales. Romero ha anche esaltato il lavoro del Tse, capace di assicurare in tempi record oltre il 90 per cento delle schede nei centri di calcolo provinciali. Uno dei tanti risultati, ha detto, che hanno contribuito a realizzare "una elezione pulita, trasparente, con un risultato riconosciuto dagli attori politici, dalla società e dalla comunità internazionale". (segue) (Brb)