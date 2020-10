Milano: Sollazzo (gruppo misto), da Consiglio comunale attenzione su necessità emergenziali come commercio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito alla proposta di dedicare un consiglio comunale straordinario alle difficoltà del settore del commercio "trovo assolutamente basilare la soluzione di concentrare l'attenzione su necessità che sono reali ed emergenziali. Penso sia il momento di 'parcheggiare' delibere retroattive come la valutazione di debiti fuori Bilancio ed affini dal momento che la città vive sul filo del rasoio fra la minaccia di un nuovo lockdown e categorie che sono ferme ancora al palo". Lo dichiara in una nota il consigliere comunale del gruppo misto, Simone Sollazzo. "Rivolgo - aggiunge - la mia attenzione in primis ai commercianti, i ristoratori, bar e pubblici esercizi oltre che ai taxi e il comparto delle linee di trasporto private ed ncc. Ma è agghiacciante pensare che il comparto dello spettacolo e della cultura siano ancora paralizzati e in balia di una calamità sanitaria con delle restrizioni economicamente insostenibili per l'accesso degli spettatori, laddove nelle linee metropolitane non esiste alcun tipo di contingentamento". All'amministrazione comunale l'ex portavoce del M5s chiede "di non ingaggiare la solita diatriba con la Regione, ma al contrario farsi 'capofila' di soluzioni e proposte che potrebbero facilmente essere replicabili in tutti gli angoli della penisola. È il momento in cui Milano metta da parte la polemica e passi alla proposta - conclude nella nota - Ci vuole solo coraggio e volontà politica". (com)