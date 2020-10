Ue: Coldiretti, bistecche e hamburger solo di carne, furto identità inganna consumatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Devono continuare a chiamarsi bistecche, salsicce e hamburger solo quelle ottenute dalla carne per non ingannare i consumatori sulle reali caratteristiche del prodotto. E' quanto afferma la Coldiretti in riferimento al voto del Parlamento europeo sull'abolizione del divieto di definire carne qualcosa che non arriva dal mondo animale. E' inaccettabile un furto di identità che – sottolinea la Coldiretti in una nota - permette di chiamare con lo stesso nome prodotti profondamente diversi e provoca confusione nel carrello della spesa. I consumatori – precisa la Coldiretti - rischiano di trovare sugli scaffali finti hamburger con soia, spezie ed esaltatori di sapore o false salsicce riempite con ceci, lenticchie, piselli, succo di barbabietola o edulcoranti grazie alla possibilità di utilizzare nomi come "burger vegano" e "bistecca vegana", bresaola, salame, mortadella vegetariani o vegani con l'unico limite di specificare sull'etichetta che tali prodotti non contengono carne.