Covid: Gelmini (FI), subito risarcimenti per attività economiche danneggiate

- "Il governo deve fare due cose. Da un lato utilizzare subito il Mes, e garantire la salute e la sicurezza dei cittadini; dall'altro risarcire immediatamente gli operatori economici danneggiati dai provvedimenti che sono stati presi e che si dovranno prendere al fine di ridurre i contagi". Lo ha detto Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, intervenendo a Radio InBlu. "Mi metto nei panni di un albergatore, di un ristoratore, di un barista, queste attività hanno già subito dal lockdown in avanti dei gravissimi danni. Questa seconda ondata - ha aggiunto la deputata azzurra - probabilmente costringerà presidenti di Regione, governo centrale e sindaci a prendere provvedimenti ulteriormente restrittivi: occorre dare subito i risarcimenti dovuti a queste importanti realtà. Bisogna evitare che ci siano disordini sociali. Il governo deve dare messaggi chiari e univoci, poche regole evidenti e facili da seguire. E non bisogna trascurare l'aspetto economico, occorrono risorse immediate. Tante imprese rischiano la chiusura, tanti lavoratori rischiano di perdere la propria occupazione, dobbiamo assolutamente scongiurare queste pericolose evenienze", ha concluso Gelmini. (Rin)