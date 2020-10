Medio Oriente: portavoce ministero Esteri Iran, Riad provoca tensioni nella regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Arabia Saudita sta provocando delle tensioni nella regione del Golfo e fornisce le sue risorse all'amministrazione presidenziale degli Stati Uniti. Lo ha detto il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Saeed Khatibzadeh, in un'intervista all’agenzia di stampa “Sputnik”. "Sfortunatamente, Riad ha dato il suo prestigio e le sue risorse all'amministrazione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump e ha preso la strada sbagliata provocando guerre, spargimenti di sangue e imponendo un blocco ai paesi della regione, tra cui Yemen e Qatar", ha detto Khatibzadeh. "Nel caso in cui Riad prendesse la decisione di allentare le tensioni nella regione e andasse avanti in questa direzione, l'Iran accoglierebbe questo approccio a braccia aperte", ha aggiunto il portavoce. (Rum)