La Francia ai ferri corti con l'Algeria per la liberazione degli ostaggi in Mali

- In un momento di particolare tensione tra Francia e Algeria per quello che riguarda dossier regionali come il golpe in Mali e il rilascio, nello stesso paese, di 200 islamisti, il ministro dell'Interno di Parigi, Gerald Darmanin, sarà ad Algeri domenica 25 ottobre per la sua prima visita ufficiale. L’esponente del governo francese era atteso già la scorsa settimana ad Algeri, ma ha dovuto rimandare la missione dopo l’omicidio dell’insegnante Samuel Paty, decapitato dall’estremista islamico ceceno con diritto di asilo Abdoullakh Abuyezidvich Anzorov a Conflans-Sainte-Honorine, nella periferia nord della capitale. Il ministro dell'Interno francese sarà accompagnato dal direttore generale della Sicurezza interna (Dgsi), molto impegnato nella lotta alle reti terroristiche. Secondo quanto appreso da “Agenzia Nova” ad Algeri, il ministro francese discuterà “di questioni di comune interesse, ma vuole anche approfittare dell'esperienza algerina nella lotta all'estremismo violento”. Darmanin dovrebbe discutere con il collega algerino Kamel Beldjoud anche dello spinoso tema dei "cittadini algerini privi di documenti in Francia", questione già affrontata durante la ultima visita in Marocco, giovedì scorso, interrotta per l’attentato di Parigi. Spazio anche alla lotta alle migrazioni illegali, ma anche e soprattutto alla situazione in Mali che allarma non poco le autorità algerine.L’Algeria non ha affatto gradito il golpe del 18 agosto scorso che ha stravolto i fragili equilibri nel Paese culla del jihadismo del Sahel. Non va dimenticato che è stata proprio la mediazione algerina, portata avanti dall’attuale ambasciatore in Italia, Ahmed Boutache, a portare nel giugno 2015 alla firma dell'accordo di Algeri tra le parti maliane in conflitto, compresi i movimenti dell'Azawad, territorio abitato dai nomadi tuareg che ha dichiarato unilateralmente la propria indipendenza il 6 aprile 2012. L'Algeria, che condivide con il Mali ben 1.329 chilometri di confine e l’assenza di un regime costituzionale può portare il Paese in una situazione di caos, soprattutto nella regione del Nord. La visita di Darmanin ad Algeri segue quella dell’ex ministro della Difesa e attuale capo della diplomazia di Parigi, Yves Le Drian Le Drian. Secondo la versione in lingua francese dell’agenzia di stampa statale russa “Sputnik”, Le Drian, sarebbe stato inviato ad Algeri nella veste di "pompiere" per "spiegare ai funzionari algerini la posizione della Francia riguardo al rilascio di 200 islamisti, inclusi terroristi, in Mali”.Per il governo algerino "questo atto (il rilascio di 200 estremisti) costituisce una vera minaccia alla sicurezza", spiega l'agenzia russa, secondo la quale "Parigi è considerata coinvolta in questa operazione che ha permesso il rilascio di quattro ostaggi, in particolare la francese Sophie Pétronin e il politico maliano Soumaila Cissé”. Gli altri due ostaggi non sono menzionati, ma dovrebbe trattarsi Padre Maccalli e Nicola Chiacchio, i due italiani liberati dalle mani dei gruppi jihadisti legati ad Al Qaida. L’Italia, peraltro, ha recentemente annunciato l’intenzione di aprire un’ambasciata proprio a Bamako. “Sputnik” cita una fonte del governo algerino, la quale afferma che "la situazione è molto pericolosa perché questi terroristi verranno ridistribuiti vicino ai confini con l'Algeria". Inoltre, alcuni di essi “avrebbero dovuto essere consegnati ai tribunali algerini poiché hanno doppia nazionalità”. Secondo le fonti del media statale russo, la Francia si è giustificata spiegando che la liberazione dei 200 estremisti è colpa delle nuove autorità di Bamako, cercando di “indorare la pillola plaudendo al progetto di revisione costituzionale che sarà sottoposto a referendum il primo novembre”. In Mali è un paese sempre più centrale. (Res)