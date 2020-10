Milano: Sala, possibile rivedere decisione su riapertura Area B, meno convinto per Area C

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sull'area B non ho nessun problema e probabilmente torneremo sui nostri passi perché in questo momento ha senso". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, intervenendo a Radio Deejay, rispondendo alla domanda sulla possibilità di non riattivare le ztl dell'Area B e Area C. "Non sono convinto sull'area C - ha osservato - perché non è un problema del prezzo del biglietto, ma se uno entra dove parcheggia l'auto? Il centro di Milano è fatto in un certo modo". (Rem)