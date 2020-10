Abruzzo: denuncia Wwf, Regione insiste con progetti sbagliati e dannosi per ambiente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dagli organi di stampa si apprende che la Regione Abruzzo non ha abbandonando lo scellerato progetto dell'ampliamento delle piste da sci sulla Majelletta: 20 milioni e 200 mila euro, incrementabili con eventuali capitali privati, impegnati per la realizzazione di una seggiovia per collegare Passolanciano con l'area di Mammarosa; tre stazioni, una ubicata nei pressi dello stazzo di Roccamorice che apre un nuovo punto di accesso al comprensorio dal versante Pescarese; un impianto di innevamento, costituito da bacini di accumulo e reti tecnologiche e il recupero di alcuni edifici presso la zona di Passolanciano". Lo sostiene oggi in una nota il Wwf Abruzzo spiegando di essere già intervenuto in passato sottolineando l'impatto devastante che alcune delle opere in progetto, in particolare le nuove piste, l'accesso da Roccamorice e i bacini per l'innevamento, andrebbero a creare sugli ecosistemi di pregio come i prati sommitali della Majella all'interno del Parco Nazionale. Resta poi in piedi anche il progetto di realizzazione di impianti da sci dei Campi della Magnola, nel Comune di Ovindoli e nella Zona di Protezione Speciale "Sirente Velino" (IT7110130) destinato a compromettere un'altra zona strategica per la nostra Regione, vicina al Parco regionale e fondamentale per le reti di connessione ecologica per la fauna e in particolare per l'Orso marsicano. La Regione Abruzzo continua anacronisticamente a proporre progetti per la costruzione di nuovi impianti da sci e pesanti infrastrutturazioni annesse un po' ovunque sulle nostre montagne, incurante del fatto che, come afferma una recente ricerca di Eurac Research di Bolzano, la neve è in calo nel 78 per cento delle aree montane di tutto il mondo. (segue) (Gru)