Brexit: Sefcovic, accordo di recesso deve essere pienamente operativo il primo gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Accordo o no sulla Brexit, l'accordo di recesso deve essere rispettato dal Regno Unito. Lo ha sottolineato in aula il vice presidente della Commissione europea, Maros Sefcovic. "L'accordo che stiamo cercando di realizzare sarà assolutamente senza precedenti. Questa è la volontà dell'Ue e del Regno Unito sulla portata del futuro partenariato nella nostra dichiarazione congiunta politica. Ed è ancora la nostra volontà", ha ricordato. Sefcovic ha spiegato che, nel negoziato con Londra, su governance, pesca ed equità delle condizioni "siamo lontani nelle nostre posizioni" e "dobbiamo vedere se trovare un minimo comun denominatore". Questo, "richiede un duro lavoro", ha spiegato. "Siamo pronti a impegnarci intensamente per trovare soluzioni" e "continueremo a lavorare per questo accordo, ma non ad ogni costo". Infine, "l'Accordo di ritiro dovrà essere pienamente operativo al primo gennaio 2021. Deal or no deal, l'accordo di recesso deve essere rispettato", ha detto. "È una questione di fiducia e di responsabilità politica", ha sottolineato. (segue) (Rel)